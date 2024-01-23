Украинцы помогли задержать Гринкевича: передвижение 'сливали' правоохранителям - ГБР

Роман Гринкевич ограничил пользование мобильной связью, чтобы его не отследили правоохранители.

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Романа Гринкевича помогли задержать украинцы / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Роман Гринкевич, сын Львовского бизнесмена, не мог не знать, что он в розыске. В Одессе он пытался бежать за границу. Мужчина ограничил использование мобильной связи, чтобы его не отследили. О его задержании рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сафьян в эфире "Радио Свобода".

По ее словам, задержать Романа Гринкевича помогли украинцы. В течение недели граждане сообщали правоохранителям о вероятном местонахождении подозреваемого.

"Мы благодарим неравнодушных украинцев, которые звонили или писали в правоохранительные органы, сообщали, что человек, похожий на львовского бизнесмена, был замечен в том или ином месте. Но, стоит отметить, что именно благодаря работе следственно-оперативной группы удалось его обнаружить. Как это уже было сделано - возможно, когда-то оперативники и следователи раскроют эти секреты" - сказала Сапьян.

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Представительница ГБР отметила, что Гринкевич в Одессе пытался организовать свой побег. Сапьян добавила, что он, возможно, планировал уехать в Румынию.

"Такой информацией (куда планировал уехать Гринкевич - ред.) я не владею. Но, я думаю, что из Одесского региона есть несколько вариантов, для того, чтобы пересечь (границу - ред.). Например, Румыния, возьмем один из вариантов таких. Я думаю, что чтобы покинуть территорию Украины, а в какую именно страну, это было уже для него неважно" - отметила советница.

Задержание Гринкевича

Напомним, компании Игоря Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку одежды для Минобороны на сумму более 1,5 миллиарда гривен, однако многие из них были не выполнены, а убытки оцениваются в 1,2 миллиарда гривен.

В декабре работники ГБР задержали Игоря Гринкевича, который предлагал взятку в размере 500 тыс. долларов одному из руководителей ГБР за помощью в возврате имущества. 30 декабря ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. грн. А 11 января имущество Гринкевича арестовали.

Как сообщал Главред, 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича, сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он хотел пересечь границу.

Также 22 января суд избрал меру пресечения для Романа Гринкевича в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой выйти под залог в размере 500 миллионов гривен. Мужчина является одним из пятерых подозреваемых по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ.

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