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Вину не признал и выдумывал отмазки: суд отправил под стражу сына Гринкевича

Ангелина Подвысоцкая
22 января 2024, 22:37
Романа Гринкевича отправили под стражу с возможностью выйти под залог.
Роман Гринкевич
Романа Гринкевича взяли под стражу / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Роману Гринкевичу - сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - избрали меру пресечения. Его взяли под стражу до 17 марта с альтернативой выйти под залог в размере 500 миллионов гривен. Об этом сообщает Суспільне.

Мужчина является одним из пятерых подозреваемых по делу, которое касается поставки некачественной одежды для ВСУ. Прокуроры настаивали на его удерживании под стражей из-за существования рисков сокрытия Гринкевича-младшего. К тому же есть опасения, что он может уничтожать документы и влиять на свидетелей.

Прокурор Ярослав Гаврищук заявил, что отец Гринкевича возложил на сына руководство компанией, использование связей и привлечение к приемке товаров.

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"Роман согласился на участие отведенных функций. Он вошел в созданную Игорем организацию. В январе-феврале 2023 года Гринкевич совместно с другими, с января по декабрь 2023 года нанесли ущерб на общую сумму более 94 миллионов гривен", - сказал прокурор.

Как оправдывается Гринкевич

Роман Гринкевич в суде заявил, что он якобы не планировал пересекать границу, а в Одессе "находился по делам". Он отвергает все обвинения в невыполнении контрактов и поставках ВСУ некачественной одежды.

"По поводу качества товаров - на самом деле очень смешно, поскольку я просто вижу, что следователи и прокуратура не в курсе, как принимаются товары Министерством обороны. Для того чтобы сдать ту или иную единицу товара, предприятие утверждает рабочий образец по этой единице, который утверждают несколько профильных департаментов и управлений Министерства обороны. В этом задействованы около 15 представителей как Вооруженных сил, так и Министерства обороны и других профильных структур. И все, что сдается, сдается по четко утвержденному образцу", - сказал он.

К тому же Гринкевич-младший утверждает, что ему лично не вручали подозрение, а связи не имел, потому что во время обысков у него якобы забрали все телефоны. Он заявил, что дело против себя считает "чьим-то заказом".

Адвокат Романа Гринкевича заявил, что уже завтра, 23 января, планирует подавать апелляцию.

Дело Гринкевича

В конце декабря работники ДБР задержали Игоря Гринкевича, предлагавшего 500 тысяч долларов взятки одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний.

30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. грн.

По данным ДБР, компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,2 миллиарда гривен.

Всем участникам, включая Игоря и Романа Гринкевича, сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Трем фигурантам по делу о поставке для ВСУ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

18 января в Государственном бюро расследований заявили, что Гринкевич-младший сбежал. Позже стало известно о том, что 22 января его задержали.

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война в Украине новости Украины дело Гринкевича
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