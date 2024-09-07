Российские оккупанты продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

Продвижение противника зафиксировано в районе нескольких населенных пунктов на востоке.

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ВСУ отражают атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Российским оккупационным войскам удалось продвинуться в Покровском районе Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении аналитического ресурса DeepState. При этом публикуются обновленные карты боевых действий.

Как уточняется в сообщении, продвижение противника зафиксировано в городе Украинск Селидовской громады Покровского района, который находится примерно в 30 километрах непосредственно от райцентра.

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/ deepstatemap.live

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Вместе с тем подчеркивается, что продвижение российских оккупантов также было зафиксировано недалеко от города Красногоровка (Марьинская громада Покровского района).

/ deepstatemap.live

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Ранее сообщалось о том, что армия Украины восстановила позиции у Покровска, РФ продвинулась под Торецком. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили позиции у Покровска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россиян остановили под Покровском, враг переходит к обороне. Задачей Сил обороны является уничтожение врага, подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Как сообщалось ранее, есть несколько вариантов, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

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