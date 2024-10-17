Какое 'тонкое послание' скрыто в логотипе Coca-Cola: знают не все

Coca-Cola - один из самых узнаваемых мировых брендов, известный своей фирменной красной упаковкой и белым шрифтом.

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Что означает логотип Coca-Cola / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Coca-Cola - один из самых узнаваемых мировых брендов, чей культовый логотип мгновенно узнается на полках супермаркетов. Но оказывается, что за этим дизайном скрывается скрытый смысл. Об этом пишет Daily Star.

Мировые бренды постоянно стремятся к узнаваемости, и в значительной степени их успех зависит от влияния и узнаваемости логотипов.

"Компании не могут игнорировать ценность замечательного логотипа. Он является связью между компанией и потенциальными клиентами, и именно его клиенты запомнят больше всего", - комментирует Ричард Лау, президент LOGO.com, ведущей компании в сфере создания логотипов и маркетинговых стратегий.

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По его словам, хотя эмблема Coca-Cola может показаться просто художественным воспроизведением названия компании, считается, что удлиненный хвост на букве "С" символизирует улыбку, подчеркивая сосредоточенность компании на том, чтобы дарить счастье и радость.

"Это тонкое послание может остаться незамеченным, но оно подсознательно создает положительную ассоциацию с брендом в сознании потребителей", - заметил Ричард.

Стоит добавить, что Coca-Cola открыто делится историей своего культового логотипа, рассказывая о его эволюции на протяжении многих лет на своем официальном сайте. Рецепт знаменитого напитка был усовершенствован доктором Джоном С. Пембертоном в мае 1886 года.

Он был фармацевтом в Атланте, штат Джорджия, и разработал сироп для кока-колы. Этот заветный напиток в сочетании с газированной водой быстро получил признание.

На сайте Coca-Cola рассказывается, как доктор Пембертон "понес кувшин с новым продуктом по улице в аптеку Джейкобса в Атланте. Там его попробовали, признали "замечательным" и выставили на продажу как газированный фонтанный напиток по пять центов за стакан".

Именно его бухгалтер, Фрэнк М. Робинсон, предложил название "Coca-Cola" и "написал шрифт, который известен сегодня". Он считал, что "две буквы "С" будут хорошо смотреться в рекламе".

Робинсон разработал название компании, написанное шрифтом Спенсера, который был популярным в то время. Логотип претерпел ряд вариаций, радикальных изменений и реформирования до конца 1960-х годов.

К 1969 году сформировался знаковый логотип, знакомый нам сегодня. Логотип, получивший название "Арден-сквер", появился со шрифтом Coca-Cola, подчеркнутым белой "волной", или "динамическим ленточным устройством". Он остается визитной карточкой бренда по сей день.

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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