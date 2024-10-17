"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

Вячеслав Узелков когда-то пообещал, что не будет делать свою жизнь достоянием общественности.

https://glavred.info/starnews/moya-devochka-uzelkov-vpervye-pokazal-svoyu-vozlyublennuyu-10606151.html Ссылка скопирована

Вячеслав Узелков иногда делится фрагментами своей жизни/ коллаж: Главред, фото:instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который часто попадает в светские хроники из-за своих громких высказываний, впервые показал свою возлюбленную.

Между тем, не все так просто. Самое главное - лицо своей "девочки", боксер залепил огромным красным стикером. Соответствующим фото он поделился на своей странице в Instagram.

"Моя девочка", - коротко подписал фото он.

видео дня

Вячеслав Узелков поазал свою возлюбенную / Фото Instagram/uzelkov_official

Позже в сторис он опубликовал короткие романтические ролики. "Мы с тобой - две половинки, которые сложил господь", - написал спортсмен.

Вячеслав Узелков показал романтические кадры / Фото Instagram/uzelkov_official

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Узелков, который перенес серьезную операцию на сердце, показал свое новое удостоверение, которое указывает на инвалидность спортсмена.

Ранее также Вячеслав Узелков опубликовал скриншот статьи одного популярного украинского медиаресурса про Славу Демина: ведущий рассказывал о странной тяге своей мамы, с которой он в ссоре и не общается долгие годы, к "русскому миру". Узелков увидел в этом злую иронию - дескать Демин пытается узнать подноготную всех вокруг, хотя сам многое скрывает от общества.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред