"C МСМК превратился в инвалида": Узелков рассказал о своем состоянии

Вячеслав Узелков показал свое новое удостоверение.

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Вячеслав Узелков / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который часто попадает в светские хроники из-за своих громких высказываний, сообщил о своем состоянии.

Боксер, который перенес серьезную операцию на сердце, показал свое новое удостоверение, которое указывает на инвалидность спортсмена.

Ранее Вячеслав назвал причину операции результатом многих лет профессионального спорта. Это привело к серьезным проблемам со здоровьем. Теперь боксер официально сообщил о своем статусе инвалида второй группы.

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"Ну что , из МСМК (Мастера спорта Украины международного класса) превратился в инвалида второй группы. Спасибо тем людям, которые причастны. Но живу дальше и руки не сложил. Господь предоставил мне шанс", – написал боксер.

Вячеслав Узелков показал новое удостоверение / Скриннот Instagram/uzelkov

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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