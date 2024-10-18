Бывшая жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась новостями про актера

Деми Мур рассказала, в каком сейчас состоянии находится Крепкий орешек.

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Брюс Уиллис новости - Деми Мур рассказала, как сейчас себя чувствует Брюс Уиллис / коллаж: Главред, фото: instagram.com/demimoore

В марте 2022 года легендарный "Крепкий орешек" Брюс Уиллис официально завершил карьеру по причине болезни: у него обнаружили афазию - расстройство, которое влияет на когнитивные способности человека. Однако оно оказалось лишь симптомом более серьезного диагноза, о котором стало известно в феврале 2023.

У Брюса Уиллиса лобно-височная деменция. Актер испытывает проблемы с речью и ее восприятием, и не всегда узнает близких. Тем не менее его родные не опускают руки, и окружают звезду коконом из любви и заботы.

Не отказалась от Уиллиса даже его бывшая жена и мать троих его старших дочерей Деми Мур. Она была вхожа в дом экса и имела прекрасные отношения с его новой семьей и до болезни, а сейчас не упускает возможности повидаться с Брюсом и поддержать Эмму Хеминг, его нынешнюю жену.

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В недавнем интервью для издания People Мур рассказала, как актер чувствует себя сейчас. Актриса отметила, что близкое окружение Брюса Уиллиса научилось принятию, и просто наслаждается минутами, проведенными вместе - это лучшее, что они могут сделать для него.

"Знаете, я уже говорила об этом раньше: болезнь является тем, чем она есть. И я думаю, что это необходимо осознать и принять. Но сейчас Брюс находится в стабильном состоянии. ... Я всегда поощряю, чтобы просто встречаться с ним там, где он есть. Я убеждена, что постоянно держаться за прошлое – проигрышная игра. Видеться с ним в нынешнем состоянии очень хорошо", - поделилась Деми Мур.

Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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