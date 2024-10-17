Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и политик Жан Беленюк принадлежит к молодым и перспективным деятелям, которые неизменно привлекают внимание прессы и общественности. Впрочем, тем самым внимание спортсмен, похоже, не сильно разбалован - про личное он рассказывает с большой скромностью.
Так недавно в комментарии для Люкс ФМ Беленюк признался, что сейчас происходит в его личной жизни. Предыдущие отношения он комментировать отказался, но поделился, как дела обстоят сейчас.
33-летний деятель рассказал, почему не говорит про свои романы и партнеров. Все оказалось очень просто - он одинок, поэтому и рассказывать не о чем.
"В этом плане мне, к сожалению, нечем похвастаться, поэтому я особенно не комментирую свою личную жизнь. Я не женат", - отметил Жан Беленюк.
Несколько лет назад ему приписывали роман с украинской дзюдоисткой Дарьей Белодед. Однако оба спортсмена эти слухи опровергали, подчеркивая, что они не более чем просто хорошие друзья.
Кто такой Жан Беленюк?
Жан Беленюк – украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля. Многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, чемпион Олимпийских игр в Токио (2020), серебряный (2016) и бронзовый призер Олимпийских игр (2024), первый в истории Украины борец, выигравший три медали на Олимпийских играх, чемпион и серебряный призер Европейских игр (2019, 2015), бронзовый призер Универсиады (2013). Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат IX созыва, первый афроукраинец – депутат ВРУ.
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