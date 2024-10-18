Как сделать удобрения из яичной скорлупы для комнатных цветов: 3 самых лучших варианта

Скорлупа яиц является хорошим удобрением для домашних растений. Яичную скорлупу нужно промыть от остатков яиц, хорошо просушить. Далее ее можно использовать для различных нужд, в том числе и для того, чтобы подкармливать комнатные растения, рассаду, а также растения на огороде и в саду.
Автор YouTube-канала "Выращивание растений" поделилась своими секретами, является ли действенной яичная скорлупа для комнатных растений и для других растений. Также она рассказала, как сделать удобрения из яичной скорлупы для комнатных цветов и не только, и описала три способа, каким образом можно применять такие природные удобрения.
"Яичная скорлупа состоит из 97% карбоната кальция, а также фосфора, фтора, меди, железа и других элементов - как раз именно из тех элементов, которые необходимы для роста и развития растений. Яичную скорлупу используют для раскисления почвы. Но если ее просто взять и размять руками и посыпать по почве, а потом заделать эту почву, то это сразу не даст такого хорошего эффекта, быстро мы ничего не дождемся, потому что скорлупа очень твердая и будет разлагаться несколько лет", - говорится в видео.
1. Порошок яичной скорлупы
Автор видео рассказала, что лучше всего скорлупу измельчить руками, а затем ее перемолоть с помощью кофемолки, мясорубки или даже измельчить скалкой, замотав перед этим в ткань. После этого полученный порошок можно использовать для подкормки растений.
2. Раствор из яичной скорлупы
Промыть яичную скорлупу. Растолочь вручную 5 яичных скорлуп, после этого засыпать их в банку и залить 0,5 литра горячей воды. Далее накрыть крышкой и настоять 7 дней. Ежедневно нужно перемешивать. Раствор будет готов тогда, когда он наберет мутного цвета и даже будет иметь специфический запах.
Тогда нужно будет взять одну часть этого раствора и развести в трех частях воды. Если таким средством подливать, например, рассаду, то нужно брать 1 столовую ложку разведенного раствора на один 200-граммовый стакан, в котором растет рассада
"А еще лучше добавить к воде порошок из яичной скорлупы, потому что порошок быстрее растворяется и быстрее будет реакция", - отметила автор видео.
3. Скорлупа яйца как дренаж
Яичную скорлупу можно также применять, как дренаж. В таком случае нужно насыпать кусочки измельченной скорлупы на дно емкости, сверху насыпать грунт и посадить растение.
Смотрите видео о том, как сделать удобрения из яичной скорлупы для комнатных цветов:
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