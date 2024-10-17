Известный украинский актер признался, как и почему ушел из армии

Роман Мацюта рассказал какую должность в ВСУ ему предлагали.

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Роман Мацюта новости - Роман Мацюта рассказал, почему ушел из ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/roman.matsyuta

Украинский актер и музыкант Роман Мацюта в начале полномасштабной войны в Украине начал служить в 9 батальоне ДФТГ, и в первые дни оборонял столицу. Позже стало известно, что артист ушел из армии.

В недавнем интервью Мацюта рассказал Фокусу, почему оставил службу. Когда его батальон расформировали, актер оказался предоставлен сам себе.

Что делать дальше Роман не знал, поэтому решил сперва поговорить со знакомыми профессиональными военными. Они дали ему ценный совет.

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"Когда расформировали батальон и нам сказали самим искать себе судьбу, я спрашивал у опытных военных, что делать дальше. И мне сказали, что ты не спеши, на тебя еще войны хватит. Ты делай то, чему ты можешь сейчас научить, а не тебя надо будет учить. Можешь гнать транспорт - гони транспорт. Можешь петь песни - езжай на передовую, поддерживай бойцов. Делай то, что ты уже сейчас умеешь делать лучше всех. И тогда каждый будет на своем месте", - вспоминает Мацюта.

После этого 48-летний артист вернулся к волонтерству, концертам и съемкам. При этом он отмечает: хоть сам он уже слишком травмирован, чтобы возвращаться в армию, там все же есть много важных профессий без боевых столкновений.

"В армии есть много специальностей, которые не предусматривают пребывания именно на передовой. Можно там работать по психологической поддержке, что раньше выполняли замполиты. Мне предлагали, я сказал, что на эту должность я не пойду. А физически, может, немного уже с травмами своими староват для настоящей работы", - говорит Роман Мацюта.

Кто такой Роман Мацюта? Роман Мацюта - украинский актер, певец, волонтер и бывший военный. Служил в 9 батальоне ДФТГ (до момента его расформирования). Наиболее известные работы: "Клятва лікаря", "Доброволець", "Сувенір з Одеси", "Таємний щоденник Симона Петлюри" и пр.

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