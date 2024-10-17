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Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

Элина Чигис
17 октября 2024, 22:49
148
Кристина Орбакайте порадовала поклонников свежими фотографиями.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте путешествует по миру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

  • Где побывала Кристина Орбакайте
  • Что певица делала в Новой Зеландии
  • Как отреагировала Алла Пугачева на пост Кристины

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но уехала из страны-оккупанта жить в США, побывала с мужем в Новой Зелендии.

На своей странице в соцсетях Орбакайте рассказала, что была на грязевых гейзерах, а также посетили озеро с кислотной водой.

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"Вот озеро с кислотой. Очень опасно, смертельно", - отметила певица.

Кстати, Кристина часто путешествует по всему миру, поэтому из Новой Зеландии отправилась далее.

"В нашей истории путешествий теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать новые места", — написала звезда.

На пост ответила и мама Кристины – российская певица Алла Пугачева.

"Круто!", - отметила Примадонна.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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