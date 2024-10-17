Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

Кратко:
- Где побывала Кристина Орбакайте
- Что певица делала в Новой Зеландии
- Как отреагировала Алла Пугачева на пост Кристины
Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но уехала из страны-оккупанта жить в США, побывала с мужем в Новой Зелендии.
На своей странице в соцсетях Орбакайте рассказала, что была на грязевых гейзерах, а также посетили озеро с кислотной водой.
"Вот озеро с кислотой. Очень опасно, смертельно", - отметила певица.
Кстати, Кристина часто путешествует по всему миру, поэтому из Новой Зеландии отправилась далее.
"В нашей истории путешествий теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать новые места", — написала звезда.
На пост ответила и мама Кристины – российская певица Алла Пугачева.
"Круто!", - отметила Примадонна.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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