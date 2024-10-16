Уже догнал маму по росту: Алла Пугачева засветилась на прогулке с сыном на Кипре

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая не побоялась осудить террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта, сейчас проживает на Кипре.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, певица засветилась на прогулке с сыном, ее засняли поклонники.
Пугачева была в джинсовых шортах, белой тунике и кепке, а Гарри ехал на скейтборде в шлеме и, кажется, он уже догнал маму ростом. Пропагандисты отметили, что певица была без охраны и няни, которые обычно сопровождают звезду.
Напомним, на Кипре Алла Пугачева проживает в личном пентхаусе, который она купила еще в 2017 году за 10 млн долларов.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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