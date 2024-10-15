Алла Пугачева оплакивает своего дорогого мужчину и оставила послание - детали

Российская певица Алла Пугачева, которая не побоялась публично осудить террористическую политику Кремля и уехала с семьей из РФ, вышла на связь в соцсетях и оставила послание покойному Валентину Юдашкину.
Под постом вдовы Юдашкина Пугачева лаконично написала: "Незабываемый!" Исполнительница не смогла промолчать в день рождения покойного любимого мужчины и друга.
Отметим, певица искренне дружит с семьей кутюрье и даже приезжала к нему на похороны, когда уже перебралась жить в Израиль. Юдашкин также, незадолго до смерти, был в гостях у Пугачевой в Израиле, не смотря на рак почки, что стало настоящим подвигом.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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