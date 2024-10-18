Катерина Тышкевич похвасталась романтикой со своим мужем

Пара украинских актеров радует своими прекрасными фото.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк - прекрасная пара / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая уже более 8 лет страдает от хронической головной боли напряжения, поделилась романтическими кадрами со своим мужем.

На своей странице в Instagram, актриса показала романтические кадры со своим супругом, украинским актером Валентином Томусяком. "Я очень благодарна Богу за него. И себе спасибо, что довольно рано осознала, что хорошие ребята, гораздо лучше плохих", - написала она.

Отметим, что некоторое время назад, актриса оказалась в тяжелом состоянии в реанимации. Ее супруг в это время активно ее поддерживал, собирал на лечение и был рядом со своей любимой женой.

Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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Ранее стало известно, что Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.

Также актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.

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