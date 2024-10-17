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Найти слово "умный" за 6 секунд сможет только гений: чрезвычайно сложная загадка

Алёна Воронина
17 октября 2024, 19:12
36
Очень трудно будет заметить, где именно спряталось это слово, ведь очень много деталей будут отвлекать.
Девушка, загадка
Надо найти слово smart за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Некоторые загадки лишь кажутся простыми на первый взгляд, но как только вы начинаете их разгадывать, ореол простоты сразу развеивается. Именно так можно описать и следующую головоломку.

В новой загадке нужно отыскать слово smart (с англ. - умный) на картинке, пишет jagranjosh. Заметить его точно будет непросто, ведь оно очень хорошо спрятано.

При этом на разгадывание загадки дается всего 6 секунд. Такое количество времени может оказаться чрезвычайно малым и лишь единицам удастся уложиться в такой временной промежуток. Но в то же время это отличный способ потренировать свою скорость решения подобных задач.

видео дня

Слово можно искать по горизонтали, вертикали, а также по диагонали.

Загадка
Нужно найти слово smart за 6 секунд/ jagranjosh

Нужно максимально сконцентрироваться на задании, не отвлекаться и попытаться выполнить его настолько быстро, как вам только удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет найти слово smart/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой три отличия найдет только человек с "зрением орла". Картинки настолько кажутся идентичными, что заметить между ними различия - это задача высокого уровня сложности.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо за 5 секунд отыскать, где ошибка на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке не так. Придется сильно постараться, чтобы отыскать ошибку.

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