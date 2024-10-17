Орбана напугал План победы Украины: премьер призывает изменить стратегию

По словам Орбана, ЕС должен пересмотреть "плохо просчитанную" стратегию в отношении Украины.

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Орбан призывает к переговорам с РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что обнародованный накануне Владимиром Зеленским План победы пугает его, поэтому он призывает к переговорам Евросоюза с РФ. Об этом он написал на своей странице Facebook, накануне саммита ЕС в Брюсселе.

Орбан охарактеризовал саммит ЕС как "три большие битвы", первой из которых назвал представление президентом Украины Плана победы.

"То, что он изложил вчера в украинском парламенте, не может не вызывать ужаса", - отметил венгерский премьер. видео дня

Далее он добавил, что ЕС должен пересмотреть "плохо просчитанную" стратегию в отношении Украины. Венгерский премьер подчеркнул, что "стратегия не работает".

"Мы проигрываем эту войну! Нам нужно идти к мирной стратегии вместо стратегии войны. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры! Сегодня призываю канцлера Германии и президента Франции от имени всего Евросоюза как можно быстрее начать переговоры с россиянами, чтобы найти выход из этой ситуации", - заявил Орбан.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Позиция Венгрии по поддержке Украины - последние новости

Ранее в издании Politico сообщали, что Виктор Орбан готовит большой политический жест для своего давнего друга, кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он предлагает вариант, который позволит Трампу, в случае его победы на выборах, избежать участия в многомиллиардном займе, который США, ЕС и страны G7 планируют предоставить Украине для поддержки в войне против России.

Недавно Виктор Орбан начал убеждать мир в том, что президент Украины Владимир Зеленский и Путин якобы не хотят прекращения войны.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвигал "миротворческую" инициативу", в которой заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и Путин должны встретиться, чтобы завершить войну.

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