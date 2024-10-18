На заметку садоводам: какие деревья и кусты нужно обрезать зимой

Какие растения нужно обрезать в холодное время года, чтобы они расцвели в весеннее время.

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Когда обрезать деревья / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Зима может показаться тихим сезоном для садоводов, но на самом деле - это идеальное время для выполнения таких важных задач, как обрезка деревьев и уход за кустами. Об этом сообщает Express.co.uk.

Почему нужно обрезать деревья

Цель обрезки - удалить все мертвые, больные или поврежденные ветви и стебли. Это помогает стимулировать новый рост, а также улучшить внешний вид растения или куста.

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Когда нужно обрезать деревья

Различные растения и кусты нуждаются в обрезке в разное время года, и очень важно делать это в правильное время. Если обрезать растение в неподходящее время года - это может привести к распространению болезней или даже к гибели растения.

Какие растения нужно обрезать зимой

Декоративные деревья. Для лиственных декоративных деревьев важна обрезка зимой, потому что они находятся в фазе покоя. Именно в этот период года дерево может сосредоточиться на восстановлении и новом росте весной.

"С ноября по март начните с удаления меньших ветвей, чтобы создать чистые, голые стебли. Это поможет улучшить форму дерева и облегчит уход за ним. Кроме того, удалите ветви, которые мешают корням. Будьте осторожны, прореживайте ветви, а не срезайте всю крону, это поможет сохранить естественный, сбалансированный вид", - говорят эксперты.

Вечнозеленые кустарники. Зима - идеальное время для обрезки вечнозеленых кустов, особенно тех, которые переросли свое пространство или стали слишком большими. Начните с удаления всех мертвых или поврежденных ветвей, чтобы укрепить здоровье куста и предотвратить болезни. Затем проредите старые ветви, чтобы укрепить здоровье куста.

"Это не только помогает общей жизнеспособности, но и стимулирует новый, энергичный рост. Если куст стал слишком большим, вы можете обрезать стебли, чтобы сохранить его размер и форму. Будьте осторожны, формируйте его мягко, обеспечивая сбалансированную и привлекательную форму, которая будет прекрасно цвести в следующем сезоне", - подчеркивают эксперты.

Фруктовые деревья. Фруктовые деревья нуждаются в ежегодной обрезке, чтобы регулировать их размер и поддерживать здоровье. Без этого они могут стать слишком высокими и громоздкими, что затруднит сбор урожая и уход за ними. Для достижения наилучших результатов, обрезку следует проводить в период покоя, как правило, в конце зимы или в начале весны.

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Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

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