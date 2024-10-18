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Какое популярное растение обязательно надо подрезать осенью: эксперт рассказал важное правило

Алёна Воронина
18 октября 2024, 16:56
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Игнорировать это правило точно не стоит, ведь от этого зависит, будут ли радовать эти цветы ваш взгляд в следующем сезоне.
Обрезка роз
Эксперт назвал растение, которое обязательно надо подрезать осенью/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда на улице опадают осенние листья, садоводам очень важно не пропустить ценное время и правильно подготовить свой сад к холодным зимним месяцам.

По словам эксперта Монти Дона, есть одна важная работа, которую нужно выполнить как можно быстрее с одним популярным растением, чтобы избежать его повреждения во время морозов, пишет The Mirror.

По словам садовода и блогера, в октябре очень важно обрезать плетистые розы. По его словам, обрезка необходима, если садоводы действительно хотят, чтобы их розы процветали. Цель такого действия - удалить мертвые ветви и пеньки, а также такие, которые отмирают, оставляя место для нового роста. Садоводы могут сделать это, просто удалив части растения в период, когда оно не цветет.

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Также он объяснил, когда обрезают розы на зиму и как правильно обрезать кусты розы. По его словам, такое действие нужно сделать в этом месяце. Для этого можно использовать ножницы, секатор или пилу, но главное, чтобы все эти инструменты были достаточно острыми.

"Всегда используйте очень острые инструменты для обрезки. Это не только значительно облегчит задачу, но и сделает значительно более чистые срезы, а следовательно, нанесет меньше вреда растению. Острые инструменты также гораздо безопаснее для растения", - сказал Монти Дон.

В то же время он также посоветовал: "Всегда используйте инструмент, который работает в пределах своих возможностей. Поэтому никогда не напрягайтесь. Используйте садовые ножницы для слишком толстых стеблей, которые трудно срезать секатором, и острую пилу для всего, что напрягает ножницы".

Как обрезать плетистую розу осенью? По словам эксперта, первый шаг - это удаление любых признаков повреждения.

"Начните с удаления любой поврежденной или перекрещенной поросли или любой очень старой части растения, которую можно обрезать прямо до земли. Главные стебли следует раскинуть веером на равноудаленном уровне как можно горизонтальнее, привязав их к проволоке или решетке. Затем все боковые побеги, растущие из этих основных стеблей, которые дали нынешние цветы, можно сократить до короткого куста с парой листочков", - объяснил эксперт.

После обрезки куста нужно убедиться, что все крепко подвязано, чтобы избежать повреждений растения зимой.

Ранее Главред рассказывал, какие деревья и кусты нужно обрезать зимой. Садоводам стоит знать, какие растения нужно обрезать в холодное время года, чтобы они расцвели в весеннее время.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
Совместимость деревьев/ Инфографика: Главред

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