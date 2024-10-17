Большинство не догадывается: что означает дорожный знак треугольник с 'сачком'

Необычные дорожные знаки на украинских дорогах.

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Что означает дорожный знак треугольник с "сачком" / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, ua.depositphotos.com

На дорогах Украины иногда можно встретить интересные дорожные знаки, которые очень редко используются, но это не значит, что они не важны.

В частности, водители могут столкнуться с дорожным знаком в форме треугольника с красным ободком, внутри которого нарисован "сачок".

Что означает дорожный знак треугольник с "сачком"

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Согласно ПДД, этот дорожный знак относится к предупредительным и имеет порядковый номер - 1.17 "боковой ветер".

Знак 1.17 / фото: vodiy.ua

Он устанавливается перед участками дорог, проходящих через горные перевалы, высокие насыпи, мосты, путепроводы, вдоль обрывов и рек, на которых возможен сильный боковой ветер или его внезапные порывы.

Знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах - на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое отмечается на табличке 7.1.1.

Табличка 7.1.1 / фото: vodiy.ua

Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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