"Что вы за животное?": Кислица высмеял представителя России в ООН

Во время очередного заседания Совбеза ООН, украинский дипломат остро прокомментировал выступление представителя вражеской страны.

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Во время Совбеза ООН Сергей Кислица "разнес" главу МИД РФ Лаврова / Колаж: Главред, фото: flickr, Сергей Кислица

Во время выступления на Совбезе ООН глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров процитировал произведение Джорджа Оруэлла "Скотный двор". После этого украинский постпред при ООН Сергей Кислица решил поинтересоваться у представителя РФ, каким же животным является он в этой истории.

Как написал Кислица в соцсети X, Лавров во время выступления рассказывал: если ты осмелишься отстаивать свои национальные интересы, то будешь объявлен изгнанником и подвергнут санкциям, проводя аналогию с животными из рассказа писателя.

Постпред Украины отреагировал на это словами, что попытка "мобилизовать" Оруэлла на свою поддержку Лавровым является жалкой. Также он напомнил представителю враждебной страны, что нью-йоркские дипломаты на самом деле читали Оруэлла, а не являются побочными продуктами МГИМО в Советском Союзе, где книги писателя были запрещены или подвергнуты цензуре.

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"Его ручные собаки спичрайтеров забыли напомнить ему, что Джордж Оруэлл был критиком Сталина и враждебным к управляемому Москвой сталинизму. По словам Джорджа Оруэлла, "Колхоз животных" отражает события, приведшие к русской революции 1917 года, а затем к сталинской эпохе Советского Союза - периоду времени, когда Россия жила под коммунистической идеологией Иосифа Сталина, которого так любит сегодняшняя Россия-ферма, почти почитаемая!" - говорится в заметке.

Действия ООН в контексте российско-украинской войны

Недавно постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал массированный ракетный удар страны-агрессора России 8 июля, в результате которого погибли десятки людей. Это очередное военное преступление РФ должно побудить членов Совета безопасности пересмотреть возможность России пользоваться правом вето в организации.

Впоследствии стало известно, что после заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждали ракетный удар страны-агрессора РФ по киевской детской больнице Охматдет, российское представительство устроило ланч по случаю своего председательства в учреждении.

Накануне агрессор Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН, чтобы "обсудить" поставки вооружений Киеву для отражения нападения российских оккупантов. Москва помощь постоянно "осуждает". Украина и около полусотни стран цивилизованного мира указали на лицемерие российского государства и поставили его на место.

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