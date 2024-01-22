РФ созвала Совбез, чтобы пожаловаться на помощь Украине: в ООН ей отвесили пощечину

Оккупант Россия лицемерно решила в Совете безопасности ООН "пожаловаться" на военную помощь Украине, которую предоставляют союзники государству для защиты.

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Постпред Украины в ООН Кислица и его коллеги разнесли Россию за лицемерие / Коллаж Facebook С. Кислица, УНИАН

Агрессор Россия созвала заседание Совета безопасности ООН, чтобы "обсудить" поставки вооружений Киеву для отражения нападения российских оккупантов. Москва помощь постоянно "осуждает". Украина и около полусотни стран цивилизованного мира указали на лицемерие российского государства и поставили его на место.

Как сообщает Укринформ, в понедельник, 22 января, Украина и около полусотни государств сделали заявление о лицемерии России. Послание зачитал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

"Сегодняшнее заседание является еще одной попыткой Российской Федерации отвлечь внимание от своей агрессивной войны против Украины и усиленной кампании систематических воздушных ударов, которые убивают мирных жителей и разрушают критически важную инфраструктуру", - отмечено заявление. видео дня

В Организации объединенных наций также акцентировали внимание на том, что Украина пытается защищаться от агрессии Москвы, в то время как россияне атакуют страну и оружием других государств.

Авторы заявления осудили поддержку развязанной Россией агрессивной войны против Украины со стороны таких стран, как Иран, Беларусь и КНДР. Северная Корея и РФ нарушили ряд резолюций ООН по поставкам оружия. Есть четкие доказательства того, что Иран, вопреки резолюциям, передавал ударные беспилотники России.

Кроме того, страны цивилизованного мира призвали все государства не поставлять любые вооружения России и не оказывать ей какую-либо поддержку. При этом Москву и ее так называемых союзников просят выполнить резолюции Совбеза ООН.

"Мы должны обеспечить ответственность за серьезные преступления по международному праву, совершенные на территории Украины, а также обеспечить правосудие для всех жертв и предотвратить будущие преступления", - подчеркивается в заявлении, которое подписано странами ЕС, Австралией, Израилем, Японией, Молдовой, Маршалловыми островами, Новой Зеландией, Южной Кореей и США.

Война России против Украины

Большая война будет продолжаться, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, глава Кремля Владимир Путин "хочет" достигнуть господства в Европе и оккупировать постсоветские государства. В такой ситуации Украина должна получать все более высокотехнологичное оружие.

У Байдена озвучили мрачный прогноз по войне – американские журналисты со ссылкой на помощников президента США написали, что если Конгресс не решит вопрос с помощью Украине, российские оккупанты могут выиграть войну в течение нескольких недель или месяцев. В такой ситуации союзники Штатов могут переосмыслить свои отношения с Вашингтоном.

У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях, считают журналисты Financial Times. Захватчики хотят полностью взять Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Не исключены попытки наступления на Харьков или Киев.

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