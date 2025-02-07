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Разговор Трампа и Путина: Фесенко сказал, что лидеры могли обсудить без Украины

Анна Ярославская
7 февраля 2025, 09:32
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На данный момент между россиянами и американцами идут переговоры о том, когда, где и как состоится встреча президентов США и РФ.
Владимир Путин, Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп вряд ли уже успели поговорить, считает Фесенко / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Состоялся ли разговор президентов США и РФ
  • Какое ключевое условие Киев должен согласовать с Вашингтоном

Глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко оценил, состоялся ли уже телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным и о чем могли говорить лидеры двух государств.

По словам Фесенко, США могут говорить о России без России и об Украине без Украины. Это нормально, пока не идет речь о переговорах об условиях завершения войны между, поскольку в этом случае должны участвовать обе воюющие страны.

"Для нас недопустима ситуация, когда США и Россия договариваются между собой об условиях завершения войны, а Украину просто ставят перед фактом того, что мы должны подписать какое-то соглашение. Это абсолютно неприемлемо", - сказал Фесенко в интервью Главреду.

Однако, по его словам, обсуждение возможно и даже неизбежно, поскольку европейцы обсуждают Киевом завершение войны без Москвы, так же американцы могут это делать.

"Например, китайский спецпредставитель приезжает в Москву, обсуждает прекращение войны между Россией и Украиной без нас, потом едет к нам и обсуждает это без России. Это нормально, это так называемая челночная дипломатия. Поэтому в таких обсуждениях нет ничего страшного. Главное - чтобы это не были официальные переговоры", - объяснил Фесенко.

Был ли разговор между Трампом и Путиным

"На мой взгляд, скорее всего, нет. По крайней мере такой, который мог бы стать официальным фактом. А были ли какие-то попытки? Кто знает... Возможно, обменялись несколькими словами, но не пришли к согласию, поэтому и имеем такую странную ситуацию", - считает политолог.

Фесенко предположил, что на данный момент между россиянами и американцами переговоры идут о том, когда, где и как состоится встреча Трампа и Путина.

"Это тема номер один. Параллельно могут обсуждаться отдельные спорные вопросы. Например, согласятся ли россияне на переговоры с украинцами. Это надо согласовать. Они пока настаивают, что не хотят говорить с украинцами, но Трамп пытается их дожать. Дальше - на каких условиях, о чем именно? Тема выборов, на мой взгляд, появилась неслучайно. Скорее всего, она тоже обсуждается, хотя не является главной. Это скорее чисто тактический вопрос", - объяснил он.

Также вероятно обсуждение такой схемы: сначала прекращение огня, потом выборы, а уже после какое-то долгосрочное соглашение.

"Далее - формат переговоров. Кто будет участвовать в переговорах? Только три страны или больше? Какой уровень переговоров? Трамп, например, может инициировать встречу в формате трех - вместе с Путиным и Зеленским. Формально они могут встретиться, но я не представляю, чтобы Путин и Зеленский, которые ненавидят и не воспринимают друг друга, смогли о чем-то договориться. А вот договориться о рабочих переговорах уполномоченных представителей - это возможно, но это надо согласовать. Кто будет представителем российской стороны, а кто - украинской", - сказал Фесенко.

Что важно согласовать Украине

"Для нас вопрос номер один - это гарантии безопасности. Это ключевое. Мы должны согласовать это с американцами без участия россиян, чтобы они нам четко сказали: если не НАТО (ведь россияне настаивают на отказе от вступления в НАТО), тогда, например, мы предлагаем согласовать и подписать двусторонний договор между США и Украиной. Но это должен быть договор высокого уровня, например, с ратификацией в Конгрессе. Это редко случается в США, но именно так можно обеспечить весомые и долгосрочные гарантии безопасности", - отметил Фесенко.

Смотрите видео - Интервью Владимира Фесенко Главреду о перспективах мирных переговоров:

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, в первый день февраля глава Белого дома подтвердил свое намерение положить конец войне и заявил, что поговорит с Путиным в скором времени.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Тем временем СМИ пишут, что у Трампа растет нетерпимость в отношении Путина. Советники хозяина Белого дома строят планы, направленные на принуждение России к уступкам путем усиления санкций или снижения цен на нефть.

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Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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