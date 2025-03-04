Закупка аналогов и новое производство: в ОП оценили ситуацию с поставками оружия

Главное:
- Украина может закупать у европейских партнеров аналоги оружия
- Идет аудит того, что можно произвести в рамках партнерских сотрудничеств
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров аналогов оружия.
Как написал он в Telegram, также необходимо осуществить аудит того, что можно произвести в рамках партнерского сотрудничества.
"Относительно поставок оружия... Во-первых, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. С учетом того факта, что многие программы уже были на этапе завершения. Не забываем также, что есть программы, проголосованные в Конгрессе, и это особая юридическая процедура", - считает представитель ОП.
По словам Подоляка, также необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров прежде всего аналогов.
Кроме того, советник руководителя ОП напомнил, что у Украины уже был опыт длительного приостановления программ военной поддержки со стороны США, и она "умеет адаптироваться к таким ситуациям".
"Поэтому проводим тщательный аудит того, что есть, что можно произвести в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заместить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами", - подчеркнул Подоляк.
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Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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