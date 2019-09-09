В Украине из частных компаний собрались сделать космических конкурентов Илона Маска

9 сентября 2019, 20:31

Соответствующий законопроект от депутатов из Слуги народа уже внесен в Раду.

В Украине из частных компаний собрались сделать космических конкурентов Илона Маска
В Украине из частных компаний собрались сделать космических конкурентов Илона Маска / NASA

Частным украинским компаниям собираются разрешить вести космическую деятельность. В частности, речь идет о запуске ракет в космос.

Соответствующий законопроект от депутатов из Слуги народа уже внесен в Раду.

Координатор направления eHealth со стороны президента Яника Мерило у себя в Facebook уточнила, что это обновленная редакция документа. Теперь он "переподан в таком виде, который реально открывает небо".

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта обеспечит создание конкурентной среды для развития предприятий частной собственности наряду с госсектором. Также в планах авторов – привлечение инвестиций в космическую отрасль Украины.

Читайте такжеУкраина совместно с Нигерией начнет исследовать космосПо мнению Мерило, в Украине хватает компаний, которые в состоянии разрабатывать различные решения для космической отрасли. Она отметила, что сегодня космос относится скорее к логистике, чем к оборонной сфере.

Напомним, в ЕС отказались от российских Союзов. В ближайшие годы доставлять астронавтов на МКС будут американские корабли.

Еще год назад сообщалось, что NASA готовится отказаться от российских Союзов. Для доставки космонавтов на МКС собираются использовать корабли компании SpaceX Илона Маска и корабли Boeing.

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