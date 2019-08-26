Облом космического масштаба: в ЕС отказались от российских Союзов

В ЕС отказались от российских Союзов / АиФ

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от использования российских Союзов.

В ближайшие годы доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) будут американские корабли, слухи о чем ходили уже давно.

"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", — приводит Интерфакс слова главы постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишеля.

Таким образом, итальянский астронавт Лука Пармитано стал последним для ЕКА пассажиром Союза.

Как сообщалось еще год назад, NASA готовится отказаться от российских Союзов для доставки космонавтов на МКС. Так, помимо на апрель полета корабля компании SpaceX, на середину 2019 года намечен первый пилотируемый полет корабля Boeing.

Напомним, новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали "драконовскими", а в самих США – "адскими") могут ударить по космическим проектам РФ. Товары, которые подпадут под санкции, представляют большое значение для нацбезопасности.