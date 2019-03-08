У российских Союзов появился серьезный конкурент: появилось видео успешной посадки Crew Dragon

Crew Dragon от SpaceX / NASA

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно вернулся с Международной космической станции.

Он сел в Атлантическом океане в 360 км от американской Флориды. Корабль доставил на Землю 136 кг груза, включая результаты научных экспериментов экипажа МКС.

Читайте такжеНа обратной стороне Луны и "уловимая" Ultima Thule: совершены сразу два космических прорыва"Похоже, у Союзов появился серьезный конкурент", – пишет Telegram-канал КБ.

Ранее уже сообщалось, что NASA готовится отказаться от российских Союзов для доставки космонавтов на МКС. Так, помимо на апрель полета корабля компании SpaceX, на середину 2019 года намечен первый пилотируемый полет корабля Boeing.

В свою очередь глава NASA Джим Брайденстайн уже назвал успешный полет и посадку Crew Dragon "еще одной вехой в новой эре космических полетов". Он подчеркнул, что теперь НАСА стала "на шаг ближе к запуску американских астронавтов на американских ракетах с американской земли".

Видео момента приводнения NASA опубликовало у себя в Twitter:

Теперь изучением данных полета займутся специалисты. И если результаты окажутся положительными, то полеты с экипажами на борту этого корабля NASA одобрит уже в 2019 году, возможно, даже в июле 2019, хотя дата может быть и сдвинута.

Напомним, новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали "драконовскими", а в самих США – "адскими") могут ударить по космическим проектам РФ. Товары, которые подпадут под санкции, представляют большое значение для нацбезопасности.