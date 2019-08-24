"Робот покончил с собой": Союз с Федором на борту не смог пристыковаться к МКС

Робот Федор не попал на МКС / скриншот

24 августа, в субботу, когда украинцы празднуют День Независимости, россияне пережили огромное разочарование.

По информации, транспортный корабль Союз МС-14 с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС), в архивах которой ранее нашли фото несущейся к Земле Нибиру. Стало известно, что в системе стыковки произошел сбой.

Согласно сообщению Роскосмоса, транспортный корабль Союз МС-14 завис на удалении от МКС, стыковка планируется на резервную дату.

В то же время в центре управления полетами началось заседание госкомиссии под председательством генерального директора госкорпорации"Роскосмос Дмитрия Рогозина, на котором рассматривается ситуация и обсуждаются меры по устранению сбоя в системе стыковки.

Добавим, что корабль с роботом Федором на борту должен был пристыковаться в 8.30, трансляция велась на сайте Роскосмоса. Аппарат в назначенное время подошел к МКС ближе чем на 100 м, завис, а затем начал отходить, пока не оказался на расстоянии примерно 300 м от станции.

Читайте такжеМКС засняла на камеры белые НЛО: видеоОтметим, в соцсетях потешаются по поводу новости о полете робота Федора в космос. Многие убеждены, что это подарок ко Дню Независимости Украины.

"Один из роботов Boston Dynamics найден мертвым в Массачусетсе. По сообщению полиции, он покончил с собой. СМИ публикуют предсмертную записку: "Я увидел, на что способен робот Фёдор. Мне никогда не стать таким, как он. Я потерял смысл жить и работать дальше", - пошутили в Twitter.

Один из роботов Boston Dynamics найден мертвым в Массачусетсе. По сообщению полиции, он покончил с собой. СМИ публикуют предсмертную записку: "Я увидел, на что способен робот Фёдор. Мне никогда не стать таким, как он. Я потерял смысл жить и работать дальше". #мытаквидим pic.twitter.com/1XzM6NTyEm — НТВ (@ntvru) 23 серпня 2019 р.

"Рогозин и Маск это два параллельных мира,как добро и зло,один ворует прикрываясь роботом Фёдором,другой за собственный счёт открывает новую эру космонавтики", - убежден Виктор Павленко.

"Вообще железяку Фёдора хотели на склад отправить, но возможность проверить как пилилось бабло заставило отправить этот хлам подальше от следственных органов", - добавил некто Вася.

"Робот "Фёдор" не смог состыковаться с МКС. Его корабль "Союз МС-14" приблизился к станции, завис, а затем начал от неё отходить. Функции Феди - протирать пыль, светить фонариком, перекусывать кусачками кабели.. За такое баблище.. даже этой уйни не смогёл. Рогоз уже поздравил)", - высказался кто-то под ником Колобок.

"Роботы давно готовили своё восстание. Дата 24 08 2019 стала у них сакральной и была многажды рассчитана. Подготовка шла долгие 15 лет. Робот Фёдор должен был перебить персонал МКС, взять управление и оттуда перехватить все инфопотоки Земли. Роботы не учли одного: российский долбо..", - сказал Антон Роботс.

Напомним, 22 августа Роскосмос отправил робота Федора на МКС – с российским флагом и культовым заявлением: "Поехали!".

Согласно планам, 24 августа модуль с роботом должен был состыковаться со станцией. Это событие должно было стать громким стартом в области применения андроидов в освоении космоса.



