Активная фаза боевых действий в Украине продлится еще неделю, может больше - Арестович

Арестович рассказал, сколько еще могут продлиться активные боевые действия / Фото Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что активная фаза боевых действий продолжается и будет длиться "еще неделю, может, и больше".

Об этом Арестович сказал в эфире телемарафона UAразом.

По его словам, под Киевом противник оставит часть контингента, заданием которого будет "удерживать наши войска, не давать перебрасывать их на сложные направления". При этом из-под Чернигова пока что войска не отводят.

Кроме того, оккупанты перебрасывают в зону ООС и под Мариуполь войска из-под Киева для получения там преимущества и окружения украинских сил.

На юге, в районе Херсона, враг становится в оборону, ВСУ "ведут там аккуратные тактические действия".

Как сообщал Главред, 29 марта в Генштабе ВСУ заявили, что РФ не смогла достичь своих целей на севере Украины. Часть оккупационных войск из этих регионов отводят. Однако сохраняется угроза того, что враги и дальше будут бить как по военным, так и по гражданским объектам.

30 марта глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что никакого уменьшения активности войск россии в области не наблюдается. Враг всю ночь обстреливал Чернигов, а также атаковал Нежин, в частности, из авиации.

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