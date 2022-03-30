Деэскалация по-русски: оккупанты всю ночь били по Чернигову и нанесли авиаудары по Нежину

Уменьшения активности оккупантов нет. Уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что никакого уменьшения активности войск россии в области не наблюдается.
Враг всю ночь обстреливал Чернигов, а также атаковал Нежин, в частности, из авиации, говорится в обращении Чауса в Facebook.
"Уменьшение активности" на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову", - заявил он.
По словам главы Черниговской ОВА, уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов.
"Потому что на самом деле всю ночь враг бил по Чернигову. Но мы все восстановим и наш Чернигов будет еще лучше, чем был. Наш Нежин будет еще лучше. Все города Черниговщины будут намного лучше, чем они на сегодня есть", - отметил Чаус.
Как сообщал Главред, 29 марта в Генштабе ВСУ заявили, что РФ не смогла достичь своих целей на севере Украины. Часть оккупационных войск из этих регионов отводят. Однако сохраняется угроза того, что враги и дальше будут бить как по военным, так и по гражданским объектам.
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