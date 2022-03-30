"Какой русский человек не украдет что-нибудь": жена российского оккупанта уговаривала его мародерить в Украине

В очередном эпизоде этого предельно неприятного аудиосериала СБУшных перехватов разговоров оккупантов жена одного из них предстала в очень неприглядном виде.
Сотрудники СБУ перехватывают каждый день множество разговоров российских оккупантов с родственниками в стране-агрессоре.
Очередной диалог выглядел так:
" - Я здесь немного накрал вам косметики. Там тестеры...
- Ну и ладно. Это привет из Украины будет. Какой русский человек не украдет что-нибудь?
- Кроссовки женские, фирменные. 38 размер. Здесь вся одежда качественная.
- Будет нашей Софии. Это, должно быть, все ребята набрали. Не один ты.
- Здесь сумками все тянут. Была бы у меня возможность, но у меня нет сумки".
Но далее у супруги случился приступ жадности и она предложила своему мужу украсть еще и ноутбук ‒ ведь дочери скоро придется идти учиться. А оккупант в ответ жалобно сказал, что в доме, который он грабит, жила семья фанатов спорта и поэтому удалось украсть только дорогие витамины и недешевую спортивную одежду. Диалог выглядел так:
"- Набирай. Набирай все, что можешь.
- Ну здесь вещи качественные. Я был поражен, когда вошел.
- Прикинь, как они жили? А как мы живем? Вот они за это и дерутся. Говорят: "Мы нормально жили. Это вы пришли сюда".
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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалкам.
Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.
"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.