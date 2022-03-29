Байден оценил переговоры Украины и России в Стамбуле

Байден отреагировал на переговоры Украины и РФ в Стамбуле / Reuters

Президент США Джо Байден осторожно оценил итоги встречи украинской и российской делегации в Турции, пишет издание CNN.

Американский президент не видит оснований для изменения политики США. Байден стремится проверить приверженность России мирным инициативам.

"Мы посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают. А до тех пор мы продолжим сохранять мощные санкции и дальше будем обеспечивать украинских военных оборонными средствами", – заявил хозяин Белого дома.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Читайте также: