Байден оценил переговоры Украины и России в Стамбуле

Американский президент не видит оснований для изменения политики США.
Президент США Джо Байден осторожно оценил итоги встречи украинской и российской делегации в Турции, пишет издание CNN.
Американский президент не видит оснований для изменения политики США. Байден стремится проверить приверженность России мирным инициативам.
"Мы посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают. А до тех пор мы продолжим сохранять мощные санкции и дальше будем обеспечивать украинских военных оборонными средствами", – заявил хозяин Белого дома.
Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.
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Автор: Катя Трохименко