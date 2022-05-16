"Уступки" по Крыму и Донбассу в обмен на остановку войны: в МИД сделали заявление о позиции Киева

Украина не будет отдавать России Крым и Донбасс - Кулеба / Reuters

Украина не пойдет на уступки относительно принадлежности Крыма и Донбасса в обмен на прекращение огня или окончание военных действий. Вопрос относительно остановки войны нужно задавать Москве, а не Киеву. Украинское государство уже соглашалось на компромиссы, что отчасти привело к нынешней войне. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью Bloomberg он сказал о том, что прошлые компромиссы отчасти стали причиной нынешних полномасштабных военных действий России против Украины. Киев не считает Крым и Донбасс "разменной монетой" на переговорах с Москвой, и не пойдет на такие уступки.

Читайте такжеАрмия Украины освободит Крым и Донбасс: Жданов назвал сроки и условия мощного контрнаступленияВместо того, чтобы говорить об уступках украинской стороны, следует спросить у российских властей, что они готовы сделать для прекращения войны.

"Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для прекращения огня, для окончания войны, этот вопрос нужно задать России", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что Крымский полуостров, а также Донецкая и Луганская области должны принадлежать украинскому государству.

"Мы хотим, чтобы все принадлежало нам, осталось за нами", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Война России против Украины

Журналисты британского телеканала Sky News полагают, что неспособность России захватить Харьков может повлиять на планы войск РФ по захвату Донбасса. Как полагают специалисты, успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области и дальнейшее продвижение может угрожать линиям снабжения группировки оккупантов на Донбассе. Причем российские захватчики и раньше сталкивались с серьезными проблемами в снабжении своей армии, в результате чего российские военные бросали боевую технику.

Аналитики Института изучения войны в США утверждают, что Путин может аннексировать захваченные территории Украины на юге и востоке Украины – части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Россия, в ответ на контрнаступление армии Украины, может угрожать применением ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не признает так называемую "автономию" Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым территорией РФ. Украинское государство могло бы только перенести решение по Крыму до тех пор, пока не закончится горячая фаза войны.

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