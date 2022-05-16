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"Уступки" по Крыму и Донбассу в обмен на остановку войны: в МИД сделали заявление о позиции Киева

16 мая 2022, 21:24

Вопросы о том, что нужно сделать для прекращения огня и окончания войны, нужно задавать не Украине, а России, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Украина не будет отдавать России Крым и Донбасс - Кулеба / Reuters

Украина не пойдет на уступки относительно принадлежности Крыма и Донбасса в обмен на прекращение огня или окончание военных действий. Вопрос относительно остановки войны нужно задавать Москве, а не Киеву. Украинское государство уже соглашалось на компромиссы, что отчасти привело к нынешней войне. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью Bloomberg он сказал о том, что прошлые компромиссы отчасти стали причиной нынешних полномасштабных военных действий России против Украины. Киев не считает Крым и Донбасс "разменной монетой" на переговорах с Москвой, и не пойдет на такие уступки.

Читайте такжеАрмия Украины освободит Крым и Донбасс: Жданов назвал сроки и условия мощного контрнаступленияВместо того, чтобы говорить об уступках украинской стороны, следует спросить у российских властей, что они готовы сделать для прекращения войны.

"Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для прекращения огня, для окончания войны, этот вопрос нужно задать России", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что Крымский полуостров, а также Донецкая и Луганская области должны принадлежать украинскому государству.

"Мы хотим, чтобы все принадлежало нам, осталось за нами", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Смотрите видео Главред – Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по Крыму

Война России против Украины

Журналисты британского телеканала Sky News полагают, что неспособность России захватить Харьков может повлиять на планы войск РФ по захвату Донбасса. Как полагают специалисты, успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области и дальнейшее продвижение может угрожать линиям снабжения группировки оккупантов на Донбассе. Причем российские захватчики и раньше сталкивались с серьезными проблемами в снабжении своей армии, в результате чего российские военные бросали боевую технику.

Аналитики Института изучения войны в США утверждают, что Путин может аннексировать захваченные территории Украины на юге и востоке Украины – части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Россия, в ответ на контрнаступление армии Украины, может угрожать применением ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не признает так называемую "автономию" Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым территорией РФ. Украинское государство могло бы только перенести решение по Крыму до тех пор, пока не закончится горячая фаза войны.

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