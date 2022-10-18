Парламент Эстонии признал РФ государством-террористом и выступил с поддержкой Украины

Парламент Эстонии призывает НАТО и ЕС увеличить военную помощь Украине / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Парламент Эстонии признал Российскую Федерацию государством-террористом и осудил аннексию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Законодательный орган власти призывает расследовать военные преступления России, исключить страну-агрессора из международного сообщества и увеличить помощь Украине, территориальная целостность которой беспрекословна.

На сайте Эстонского Государственного собрания (Рийгикогу) указано, что соответствующее решение принято парламентариями 18 октября в ходе голосования. За признание России страной-террористом проголосовали 88 депутатов.

В тексте заявления речь идет о том, что парламент Эстонии осуждает аннексию территорий Украины – Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности украинского государства.

Осудил Рийгикогу и ядерные угрозы Путина.

"Путем правонарушения никогда невозможно достигнуть правды. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире", - говорится в тексте заявления.

Кроме того, парламент поддерживает расследования, которые начали Международный суд и Международный уголовный суд, эксперты которых изучают обстоятельства военных преступлений России, которые совершались и совершаются в Украине. Парламентарии считают, что в отношении виновных необходим специальный международный трибунал.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", - отмечено в заявлении.

Кроме того, Эстония признала террористическими российские организации ЧВК Вагнера, "ДНР", "ЛНР".

Парламент Эстонии призывает исключить РФ из международных организаций и значительно увеличить военную помощь Украине со стороны ЕС и НАТО.

"Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе", - подчеркивается в документе.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас подвергла критике действующую стратегию безопасности НАТО. По ее словам, если Россия решит напасть на эстонское государство, концепция не защитит страну от российской агрессии.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Путин ставит перед собой задачу полного контроля над Украиной. Как полагает дипломат, чтобы помешать планам главы Кремля, Западу следует проявить политическую волю, показать силу оружия и понять – война России против Украины является угрозой для всего мира.

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