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В МИД Эстонии озвучили главную цель Путина в Украине и придумали, как его остановить

6 августа 2022, 21:20

Сейчас необходимо осознать, что война, которую инициировал Путин, является угрозой для всего мира, заявили в МИД страны.

Путин Украина
В Эстонии назвали главную цель Путина в Украине / Коллаж УНИАН

Главной целью лидера страны-агрессора Владимира Путина является полный контроль над Украиной, но для срыва его планов необходимы три условия, сообщил в интервью 24 каналу глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Цель Путина - полный контроль над Украиной. Сила оружия и сила воли стран Запада должны остановить режим Путина на пути агрессии. Только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу", - подчеркнул Рейнаслу.

По его словам, сейчас необходимо осознать, что война, которую инициировал Путин, является угрозой для всего мира.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что представители России лгут, когда говорят о возможности "диалога" с Украиной. Страна-террорист, после совершенных зверств, с оружием в руках призывает Киев к якобы "переговорам", что фактически является ультиматумом.

Москва ведет себя безжалостно в отношении человеческой жизни. Украинцы живут на своей земле, и в Кремле должны были знать, что украинцы будут защищаться.

Также мы сообщали, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк перечислил четыре составляющие, необходимые для усиления переговорной позиции Украины с Россией. Как написал он в Twitter, для переговоров Украина должна укрепить свою позицию.

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