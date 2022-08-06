В МИД Эстонии озвучили главную цель Путина в Украине и придумали, как его остановить

Сейчас необходимо осознать, что война, которую инициировал Путин, является угрозой для всего мира, заявили в МИД страны.
Главной целью лидера страны-агрессора Владимира Путина является полный контроль над Украиной, но для срыва его планов необходимы три условия, сообщил в интервью 24 каналу глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
"Цель Путина - полный контроль над Украиной. Сила оружия и сила воли стран Запада должны остановить режим Путина на пути агрессии. Только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу", - подчеркнул Рейнаслу.
По его словам, сейчас необходимо осознать, что война, которую инициировал Путин, является угрозой для всего мира.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что представители России лгут, когда говорят о возможности "диалога" с Украиной. Страна-террорист, после совершенных зверств, с оружием в руках призывает Киев к якобы "переговорам", что фактически является ультиматумом.
Москва ведет себя безжалостно в отношении человеческой жизни. Украинцы живут на своей земле, и в Кремле должны были знать, что украинцы будут защищаться.
Также мы сообщали, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк перечислил четыре составляющие, необходимые для усиления переговорной позиции Украины с Россией. Как написал он в Twitter, для переговоров Украина должна укрепить свою позицию.
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