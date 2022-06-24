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Эстония может исчезнуть с карты в случае нападения РФ: Каллас раскритиковала стратегию НАТО

24 июня 2022, 11:28

Если Россия нападет на Эстонию, она не продержится так долго, как это удается Украине, подчеркнула премьер-министр страны.

кая каллас, нато
Эстония может исчезнуть с карты в случае нападения РФ – Каллас / Reuters, Twitter Каллас

Действующая стратегия Североатлантического альянса не спасет Эстонию в случае, если на нее нападет Россия. Если нынешние оборонительные модели НАТО будут действовать и дальше без изменений, то Эстония может просто быть уничтожена и исчезнуть с карты в случае российской агрессии.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет Financial Times. Она призвала Альянс усилить свое присутствие в странах Балтии.

По словам Каллас, в оборонных стратегиях НАТО на сегодня есть сценарий, согласно которому страны Балтии в случае нападения РФ могут оставаться под российской оккупацией в течение 180 дней. Однако 120 дней войны России против Украины показали, какими разрушительными могут быть последствия российского вторжения. Поэтому Эстонии российская агрессия грозит уничтожением, подчеркнула премьер-министр страны.

"Сравнивая размеры Украины и стран Балтии, это означало бы полное уничтожение наших стран и культуры", – заявила Каллас.

Поэтому нынешняя концепция НАТО не работает, сказала она.

Каллас убеждена, что союзники должны разместить в ее стране больше войск – по меньшей мере 20-25 тысяч. Хотя они не обязательно должны постоянно там дислоцироваться, однако находиться на таком расстоянии от страны, чтобы в случае нападения на нее могли оперативно прибыть.

В НАТО ответили на слова Каллас

В Североатлантическом альянсе отреагировали на слова Каи Каллас. Представитель НАТО отметил, что Альянс имеет план для защиты союзников, однако подробности этого плана нельзя разглашать.

Кроме этого, чиновник сказал, что НАТО откорректирует свои силы и улучшит свою готовность. На восточный фланг направят больше военных.

Ранее сообщалось, что в России предложили отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров.

Напомним, недавно Россия впервые нарушила воздушное пространство Эстонии с помощью вертолета, сделав провокацию. Помимо провокации перед крупным саммитом НАТО, российские военные также проводят учения у эстонской границы, имитируя ежедневные ракетные удары по стране.

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