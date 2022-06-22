Авиация РФ вторглась в воздушное пространство Эстонии: имитирует ракетные удары по стране

Авиация РФ вторглась в воздушное пространство Эстонии / скриншот

Россия впервые нарушила воздушное пространство Эстонии с помощью вертолета, совершив провокацию.

Инцидент продолжался около двух минут, а произошло это в преддверии саммита НАТО, пишет Sky News.

Отмечается, что кроме провокации перед крупным саммитом НАТО, российские военные также проводят учения у эстонской границы, имитируя ежедневные ракетные удары по стране.

"Никогда не было так серьезно, как сейчас. Это реальная жизнь. Они фактически имитируют ракетные удары по территории НАТО и дают нам знать, что они это делают", - сказал госслужащий Минобороны Салм.

Читайте такжеРФ устраивает провокации над Черным и Балтийским морем: НАТО перехватывает самолеты агрессораОтметим, что ранее в Госдуме РФ заявили, что Москва может отозвать признания независимости ряда стран, образовавшихся на постсоветском пространстве. Речь идет в первую очередь о Латвии, Эстонии и Украине.

Также сообщалось, что министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что война России против Украинского государства должна как можно быстрее завершиться победой Вооруженных сил Украины. Сейчас западные лидеры уверены в победе ВСУ над армией РФ.

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