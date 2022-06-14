В России предложили отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины

Депутат страны-агрессора заявил, что Литва - это только начало, так как она представляет большую угрозу для России.
Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что Москва может отозвать признания независимости ряда стран, образовавшихся на постсоветском пространстве.
Как сообщает gazeta.ru, речь идет в первую очередь о Латвии, Эстонии и Украине.
"Федоров уже инициировал законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики"", - говорится в сообщении.
Депутат страны-агрессора заявил, что Литва - это только начало, так как она представляет большую угрозу для России в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США.
"Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся", – выдал Федоров.
Он заявил, с Вильнюсом нагляднее всего проявилось якобы нарушение законов Советского Союза о праве выхода республик из состава.
Скандальный депутат РФ также заявил, что в будущем готовы применить все это к Латвии, Эстонии и Украине, а после "отработки механизма" – и на территории НАТО.
При этом Латвию, Литву, Украину и Эстонию нардеп страны-агрессора считает "представляющими угрозу для Москвы", а вот для миролюбивых стран бывшего СССР "непризнание независимости" не планируется.
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Отмена независимости Латвии
В Литве уже отреагировали на выпад нелегитимной Государственной думы РФ об "отмене независимости" страны. Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия и в политике, как и в войне, действует "не по человеческим нормам".
При этом у президента Литвы отказались комментировать этот "абсурд", отметив, что в стране-агрессоре могут заявить, что даже "Луна принадлежит России".
"Может, они думают, что кого-то напугают? Они могут заявить, что Луна принадлежит России, это их представление и все. В этом решении нет никакого смысла", – отметила литовский депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене.
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