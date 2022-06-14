В России предложили отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины

Украина, Эстония, Латвия / pixabay

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что Москва может отозвать признания независимости ряда стран, образовавшихся на постсоветском пространстве.

Как сообщает gazeta.ru, речь идет в первую очередь о Латвии, Эстонии и Украине.

"Федоров уже инициировал законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики"", - говорится в сообщении.

Депутат страны-агрессора заявил, что Литва - это только начало, так как она представляет большую угрозу для России в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США.

"Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся", – выдал Федоров.

Он заявил, с Вильнюсом нагляднее всего проявилось якобы нарушение законов Советского Союза о праве выхода республик из состава.

Скандальный депутат РФ также заявил, что в будущем готовы применить все это к Латвии, Эстонии и Украине, а после "отработки механизма" – и на территории НАТО.

При этом Латвию, Литву, Украину и Эстонию нардеп страны-агрессора считает "представляющими угрозу для Москвы", а вот для миролюбивых стран бывшего СССР "непризнание независимости" не планируется.

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Отмена независимости Латвии

В Литве уже отреагировали на выпад нелегитимной Государственной думы РФ об "отмене независимости" страны. Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия и в политике, как и в войне, действует "не по человеческим нормам".

При этом у президента Литвы отказались комментировать этот "абсурд", отметив, что в стране-агрессоре могут заявить, что даже "Луна принадлежит России".

"Может, они думают, что кого-то напугают? Они могут заявить, что Луна принадлежит России, это их представление и все. В этом решении нет никакого смысла", – отметила литовский депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене.

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