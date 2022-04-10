Независимость и условия Украины: Зеленский поставил России условие по миру между Киевом и Москвой

Война с Россией должна завершиться на условиях независимости Украины - Зеленский / Фото Instagram

Мир между Украиной и Россией может быть на условиях Киева и при сохранении независимости государства. Есть семьи, которые потеряли на войне близких, такие люди могут быть не согласны с миром на любых условиях. Но любая война должна завершаться миром. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью AP он рассказал о том, что люди настроены на мир и хотят завершения войны. На условиях Киева и независимости украинского государства. Но есть семьи, которые потеряли близких на войне. Они пережили горе, и могут быть не согласны с миром на любых условиях.

Читайте такжеВойска РФ начали первый этап наступления на Донбасс, попытаются атаковать с юга и севера – Арестович"Люди примут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война завершилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины. Но тем не менее я уверен в том, что есть люди, которые … Каждая семья что-то потеряла… Я не думаю, что их удовлетворит мир на любых условиях, потому что это большая рана", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что любые военные действия в итоге должны завершаться соглашением о мире.

"Но если мы говорим не эмоционально, мы должны понимать, любая война должна завершиться миром или завершится миллионами жертв. И все равно даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Война России против Украины

В Минобороны Украины ранее сделали заявление о том, что РФ продолжает работать над перегруппировкой своих военных подразделений. Оккупанты готовятся к наступлению на Донбасс и ставят перед собой задачу захвата всех районов Донецкой и Луганской областей. Они могут попытаться захватить и Харьков, однако ресурсов для реализации такого сценария у них недостаточно.

Советник главы МВД Вадим Денисенко говорил, что большая война за Донбасс уже началась. В области долгое время идут серьезные бои. Большое число техники и военной силы РФ передвигаются по территории областей.

В разведке Великобритании сказали, что Россия по-прежнему пытается создать коридор через Крым и Донбасс. Однако украинские военные серьезно препятствуют таким действиям оккупантов.

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