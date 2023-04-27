'Мы на финальном этапе': генерал армии сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ

Украинские военные из разных бригад на данный момент находятся в процессе подготовки, но в отдельных случаях эта подготовка уже завершилась.

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Маломуж сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ / 10 ОГШБр, УНИАН

Вооруженные силы Украины активно готовятся к контрнаступлению. Разнообразные факторы постепенно складываются в единую стратегию. Вскоре наступит момент, когда можно будет освободить временно оккупированные территории. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как отметил Маломуж в эфире 24 канала, украинские военные из разных бригад на данный момент находятся в процессе подготовки, но в отдельных случаях эта подготовка уже завершилась.

Тем не менее, работа над контрнаступлением продолжается неустанно. До того, как начать саму операцию, необходимо учесть значительное количество факторов – от погодных условий до расположения подразделений врага.

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"Поэтому ближайшие 1 – 1,5 – 2 месяца будут определяющими для нашей операции. Командование сделает все возможное, чтобы контрнаступление было неожиданным для врага", - отметил Маломуж.

По мнению генерала, большинство этапов подготовки уже приближаются к завершению, и вскоре придет время максимально активно бороться с врагом на оккупированных территориях.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что страна-оккупант Россия меняет тактику нанесения ракетных ударов. Оккупанты провалили планы по энергетическому террору Украины зимой, и теперь будут пытаться бить по объектам, которые являются важными для проведения контрнаступательной военной операции ВСУ. Также Андрей Юсов подчеркнул, что враг пока взял паузу на накопление ракет. Однако восстановить тот уровень запасов снарядов, который у них был до полномасштабной войны, российским оккупантам не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе в контрнаступление армии Украины примет Генштаб ВСУ. Все будет решаться в последний момент. По словам Данилова, у Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае.

Предполагается, что силы обороны Украины будут атаковать на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства допустил попытку продвижения армии Украины на 30 километров на Мелитопольском направлении с целью установления огневого контроля над" суходольным коридором " оккупантов, который ведет в Крым.

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