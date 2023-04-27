УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы на финальном этапе": генерал армии сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ

Алина Дембицкая
27 апреля 2023, 00:20 обновлено 27 апреля, 00:40
13
Украинские военные из разных бригад на данный момент находятся в процессе подготовки, но в отдельных случаях эта подготовка уже завершилась.
'Мы на финальном этапе': генерал армии сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ
Маломуж сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ / 10 ОГШБр, УНИАН

Вооруженные силы Украины активно готовятся к контрнаступлению. Разнообразные факторы постепенно складываются в единую стратегию. Вскоре наступит момент, когда можно будет освободить временно оккупированные территории. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как отметил Маломуж в эфире 24 канала, украинские военные из разных бригад на данный момент находятся в процессе подготовки, но в отдельных случаях эта подготовка уже завершилась.

Тем не менее, работа над контрнаступлением продолжается неустанно. До того, как начать саму операцию, необходимо учесть значительное количество факторов – от погодных условий до расположения подразделений врага.

видео дня

"Поэтому ближайшие 1 – 1,5 – 2 месяца будут определяющими для нашей операции. Командование сделает все возможное, чтобы контрнаступление было неожиданным для врага", - отметил Маломуж.

По мнению генерала, большинство этапов подготовки уже приближаются к завершению, и вскоре придет время максимально активно бороться с врагом на оккупированных территориях.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что страна-оккупант Россия меняет тактику нанесения ракетных ударов. Оккупанты провалили планы по энергетическому террору Украины зимой, и теперь будут пытаться бить по объектам, которые являются важными для проведения контрнаступательной военной операции ВСУ. Также Андрей Юсов подчеркнул, что враг пока взял паузу на накопление ракет. Однако восстановить тот уровень запасов снарядов, который у них был до полномасштабной войны, российским оккупантам не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе в контрнаступление армии Украины примет Генштаб ВСУ. Все будет решаться в последний момент. По словам Данилова, у Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае.

Предполагается, что силы обороны Украины будут атаковать на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства допустил попытку продвижения армии Украины на 30 километров на Мелитопольском направлении с целью установления огневого контроля над" суходольным коридором " оккупантов, который ведет в Крым.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютой

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютой

23:35 Деньги
США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал США

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал США

21:50 Украина
Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптик

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптик

21:49 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

00:51

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делать

00:20

"Мы на финальном этапе": генерал армии сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ

26 апреля, среда
23:56

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

23:44

Сердце остановилось на 28 минут: 57-летний мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

23:38

Меган Маркл и принца Гарри застукали за нежностямиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:35

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютойВидео

23:15

"Перманентный период вставания с колен": Нагиев подколол пропагандистов и вскользь упомянул войну

23:09

Как пожарить яйца без масла: 2 супер здоровых способа

22:43

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
22:19

Кремль хочет "заморозить" войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасенВидео

21:50

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал СШАВидео

21:49

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптикВидео

21:36

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

21:05

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

21:05

Современные западные истребители включены в список нужд Украины - ПентагонВидео

20:46

"Готовы полностью идти и резать фланги": Пригожин забился в истерике из-за контрнаступления ВСУВидео

20:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

20:37

Фейковая амуниция: киевлянин обманул военных на 100 тысяч гривен

20:26

Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

20:14

Евровидение-2023: букмекеры резко изменили ставки для УкраиныВидео

Реклама
20:11

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

19:34

Богатый папа: Александр Пономарев показал всех своих детей на одном фото

19:12

Зогорелся в воздухе и упал в озеро: в РФ произошло крушение истребителя МиГ-31Видео

18:53

Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников печерской школы

18:52

Как заготовить щавель на зиму: 3 лучших способа

18:35

"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - ДикийВидео

18:32

"Мирный план" и война России: Зеленский раскрыл подробности разговора с Си ЦзиньпиномВидео

18:24

"Оно тихонечко идет": в ВСУ рассказали интересные подробности контрнаступленияВидео

18:00

Си Цзиньпин думает о ядерной войнемнение

17:56

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодноФото

17:47

"Будет бунт в армии РФ": Путин окажется в критической ситуации после успехов ВСУ – военныйВидео

17:38

Угроза ракетных ударов по Украине 9 мая: в разведке сделали важное предупреждениеВидео

17:30

Похвалила КНР и набросилась на Украину: Захарова отреагировала на разговор Зеленского с Си ЦзиньпиномВидео

17:24

Не только полный захват Донбасса: у РФ есть несколько задач - АндрусивВидео

16:53

Как выглядит взрослая дочь Тома Круза, от которой он отказался

16:52

Была любовницей Зеленского и "выжила" из Украины Лорак: росСМИ выдали смачный бред о КарольВидео

16:44

Украина вернула из российского плена почти полусотню защитниковФотоВидео

16:13

"Сбросили шкуру и побежали": на Запорожье оккупанты прожогом бегут от контрнаступления ВСУ – СМИВидео

16:09

В Украине могут разрешить однополые партнерства: все зависит от Зеленского

15:58

Без отца остались двое сыновей: в боях против оккупантов погиб известный спортсмен-футзалистВидео

Реклама
15:57

Подойдут даже дырявые: что можно сделать со старыми носками

15:46

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы: приметы, которые приносят беду

15:43

Летел над Киевом со скоростью почти 30 км в секунду: стало известно, где именно упал метеорВидео

15:07

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробностиВидео

15:04

"Это все ерунда": Оля Полякова пожалела, что раскрыла публике свой реальный возрастВидео

15:01

Эпатажная Линдси Лохан впервые показала беременный животик

14:54

"Поворознюк выстрелил из пистолета мне в грудь", - фермер с Кировоградшины рассказал о покушении на убийство

14:35

Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуостроваВидео

14:13

Шоумен Цекало набросился на девушку в США

14:12

РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – АндрусивВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять