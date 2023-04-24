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"Выстоять всеми силами": Макрон определил основную цель поддержки Украины в войне с РФ

Алина Дембицкая
24 апреля 2023, 00:16 обновлено 24 апреля, 00:16
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Французский президент заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина одержала победу над Россией.
'Выстоять всеми силами': Макрон определил основную цель поддержки Украины в войне с РФ
Макрон определил основную цель поддержки Украины в войне с РФ / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его правительство имеет две главные цели на ближайшие несколько лет: введение пенсионной реформы, а также поддержка Украины в войне со страной-агрессором Россией.

Как пишет Le parisien, французский президент заявил, что граждан его страны ждут нелегкие времена, но они нужны для процветания государства. Макрон подчеркнул, что нельзя отрицать реальность, с которой сегодня сталкиваются французы.

"Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России одержать победу, не допустить расширения этого конфликта. Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась", - отметил президент Франции.

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Он также отметил необходимость проведения скандальной пенсионной реформы для экономической стабильности Франции, однако выполнение этой реформы приведет к росту цен на продукты питания как минимум до конца лета.

"План Макрона" по завершению войны России против Украины

Глава КНР Си Цзиньпин по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай завил, что Пекин предложил Парижу выступить с инициативой "мирного политического плана" завершения войны России против Украины. Цзиньпин сказал, что Китай поддержит предложение Франции.

Американское агентство Bloomberg 18 апреля сообщило, что Макрон обратится к Китаю с просьбой поддержать план по переговорам Украины и России. Как утверждают журналисты, "план Макрона" предполагает начало диалога уже летом. Документ должен содержать долгосрочные гарантии безопасности для украинского государства.

Также журналисты отметили, что запуск переговоров зависит, в том числе, и от результатов контрнаступления ВСУ весной. Успех "обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров".

Представитель МИД Китая Ван Веньбин сказал, что Пекин поддерживает инициативы Макрона, направленные на завершение войны РФ против Украины путем переговоров. По его словам, позиция КНР по Украине "всегда была четкой и понятной".

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