Москву охватила нервозность перед 9 мая: The Guardian рассказал о небывалой панике в Кремле

В этом году марш "Бессмертный полк" – торжественное шествие россиян с портретами своих родственников-участников Второй мировой войны – был отменен.

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Москву охватила нервозность перед 9 мая / УНИАН, скриншот

Власть страны-агрессора России изрядно нервничает перед Днем Победы над нацистской Германией. Это связано с недавней атакой беспилотников на Кремль, а также с тем, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин угрожал мятежом.

"Есть нервозность, которую я никогда раньше не видел. Но День Победы должен быть, другого выхода нет", - сказал один из чиновников мэрии Москвы на условиях анонимности в комментарии The Guardian.

Издание подчеркивает, что в пятницу Путин пошел на необычный шаг, чтобы обсудить подготовку к параду 9 мая на встрече со своим советом безопасности, состоящим из высших должностных лиц России и руководителей силовых структур. Причем еще до атаки на Кремль российское руководство проявляло признаки беспокойства по поводу празднования на фоне опасений украинских ударов. Так, по меньшей мере шесть регионов РФ отказались от празднования, причем один из них находится более чем в 640 км от границы.

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Отмечается, что День Победы постепенно стал центральным элементом видения Путиным российской идентичности за 23 года его правления. Тщательно спланированные парады Победы, которые проходят по всей стране, традиционно дают Кремлю возможность продемонстрировать современную военную мощь РФ.

"Для Путина это, безусловно, самое важное событие года. Он черпает всю свою легитимность из парада, называя себя прямым преемником армии, одержавшей победу над нацистской Германией. Учитывая такую важность для Кремля, парад в Москве состоится. Это шанс для Путина показать нации, что он все еще силен и контролирует так называемую "специальную военную операцию" в Украине", - сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Москве Андрей Колесников.

Однако, как пишет издание, накануне 9 мая государство-террорист далеко от победы в войне. Зимнее и весеннее наступление россиян на востоке Украины принесло РФ минимальные достижения с потрясающими потерями.

"Западные официальные лица подсчитали, что только с декабря в боях в Украине погибло более 20 000 российских солдат. Украина, поддержанная современным западным оружием, вскоре начнет собственное долгожданное контрнаступление, чтобы вернуть утраченные территории", - подчеркнули в The Guardian.

Как отметила старшая исследовательница политики аналитического центра Rand Corporation (США) Дара Массикот, в РФ на большинстве военных парадов будут маршировать только солдаты срочной службы, потому что все солдаты-контрактники находятся в Украине. Поскольку в Украине задействовано так много сухопутных войск, некоторые регионы будут вынуждены проявить творческий подход и сделать так, чтобы военные инструкторы и другой персонал играли более заметную роль, чтобы создать видимость нормальности.

Одно из самых известных событий 9 мая – марш "Бессмертный полк" – торжественное шествие людей с портретами своих родственников-участников Второй мировой войны – также в этом году было отменено.

"Одно из объяснений такого шага заключается в том, что российские власти опасаются, что шествие может закончиться освещением реального количества потерь России в Украине, а родственники принесут портреты погибших в текущей войне", - добавила Массикот.

После поражения в войне в РФ начнется хаос

Ранее военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов заявил, что поражение страны-агрессора России в войне приведет к краху путинского диктаторского режима в РФ. После этого среди элит начнется борьба за власть. При этом в России не смогут провести честные выборы – представители элит просто будут жестко "рвать" друг друга, чтобы захватить "трон".

Эксперт по российским делам Анна Лабушевская считает, что в России может начаться революция после проигрыша страны-агрессора в войне. После этого РФ может начать распадаться. И такие революционные процессы, скорее всего, начнутся именно в Чечне.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации. "Я уже неоднократно подчеркивал: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации – это только вопрос времени", - подчеркнул он.

Смотрите видео - военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан в интервью Наталье Мосейчук рассказали о большом предстоящем наступлении ВСУ:

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