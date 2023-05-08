Украинская ПВО уничтожила 100% "Шахедов": ночью РФ запустила в сторону Киева 35 дронов

В ночь на 8 мая российские оккупанты устроили еще одну атаку на Украину с неба. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства, которыми враг атаковал нашу страну. Все эти БПЛА российские захватчики запускали в сторону украинской столицы.
"Ночью 8 мая 2023 года враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed. 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками", – сообщили в Генеральном штабе ВСУ
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что этой ночью украинская ПВО уничтожила 100% "Шахедов", которые атаковали Киевскую область.
"Уничтожены 35 "Шахедов". Спасибо за успешную боевую работу зенитным ракетным подразделениям воздушного командования "Центр" Воздушных сил!" – написал он в Telegram.
В то же время Олещук напомнил, что даже стопроцентный результат поражений воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО. По его словам, обломки зенитных ракет и пораженных БПЛА несут серьезную угрозу.
Ночная атака на Киев
Ночью, 8 мая, в Киеве гремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. Силы ПВО уничтожили 35 из 35 иранских "шахедов".
В Святошинском районе столицы:
- вероятно, из-за падения обломков повреждены 7 авто и еще 1 авто горело;
- зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады;
- есть падение обломков на проезжую часть;
- травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь.
В Соломенском районе поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.
Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.
Информация о разрушениях и пострадавших во всех районах города уточняется.
Другие новости: