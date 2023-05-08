Украинская ПВО уничтожила 100% "Шахедов": ночью РФ запустила в сторону Киева 35 дронов

Ночью 8 мая 2023 года враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed. 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками.

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Силы ПВО уничтожили 35 вражеских "Шахедов", атаковавших Киев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/kpszsu

В ночь на 8 мая российские оккупанты устроили еще одну атаку на Украину с неба. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства, которыми враг атаковал нашу страну. Все эти БПЛА российские захватчики запускали в сторону украинской столицы.

"Ночью 8 мая 2023 года враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed. 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками", – сообщили в Генеральном штабе ВСУ

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что этой ночью украинская ПВО уничтожила 100% "Шахедов", которые атаковали Киевскую область.

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"Уничтожены 35 "Шахедов". Спасибо за успешную боевую работу зенитным ракетным подразделениям воздушного командования "Центр" Воздушных сил!" – написал он в Telegram.

В ночь на 8 мая уничтожены 35 дронов Shahed / t.me/MykolaOleshchuk

В то же время Олещук напомнил, что даже стопроцентный результат поражений воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО. По его словам, обломки зенитных ракет и пораженных БПЛА несут серьезную угрозу.

Ночная атака на Киев

Ночью, 8 мая, в Киеве гремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. Силы ПВО уничтожили 35 из 35 иранских "шахедов".

В Святошинском районе столицы:

вероятно, из-за падения обломков повреждены 7 авто и еще 1 авто горело;

зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады;

есть падение обломков на проезжую часть;

травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь.

В Соломенском районе поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.

Информация о разрушениях и пострадавших во всех районах города уточняется.

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