Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Киеве: есть пострадавшие

Из-за падения обломков вражеского дрона пять человек были травмированы. В жилом доме повреждены окна и фасад.

https://glavred.info/ukraine/oblomki-shaheda-upali-na-mnogoetazhku-v-kieve-est-postradavshie-10468555.html Ссылка скопирована

Поврежденная обломками дрона многоэтажка в Киеве/ коллаж: Главред, фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Во время массированной атаки на Киев дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на понедельник, 8 мая, обломки одного из беспилотников упали на жилой дом.

Обломки попали в многоэтажку в Святошинском районе. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

Отмечается, что были повреждены окна и фасад здания.

видео дня

Кроме этого, обломки повредили также припаркованные рядом автомобили и проезжую часть. Из-за падения частей дрона пять человек быть травмированы.

"Обновление информации последствий ночной воздушной атаки. В Святошинском районе столицы: вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело; зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады; есть падение обломков на проезжую часть; травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь", – написали в КМВА.

Тем временем в сети появились фото поврежденного обломками дрона жилого дома. На снимках, которые опубликовал в Facebook фотограф издания "Телеграф" Ян Доброносов, видно, что была полностью разрушена внешняя стена в одной из квартир.

Массированная атака дронов на Украину в ночь на 8 мая

Ночью, 8 мая, в Киеве прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. В результате ночной атаки есть пострадавшие. Сообщалось, что в результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Медики, ГСЧС и другие экстренные службы работают на местах.

Силы противовоздушной обороны сообщили, что в ночь на 8 мая уничтожили все 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства, которыми враг атаковал нашу страну. Все эти БПЛА российские захватчики запускали в сторону украинской столицы.

Кроме этого, ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами типа Х-22. Ракеты оккупанты направили по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Смотрите видео, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал о том, как ВСУ сбивают ударные дроны РФ:

Читайте также: