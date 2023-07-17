Заряд с 200 кг взрывчатки: Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту

Крымский мост могли атаковать надводными беспилотниками, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан назвал, чем могли атаковать Крымский мост / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал удар по Крымскому мосту, в результате которого обрушилась одна из его секций.

Вероятнее всего, украинские войска в самом деле стоят за взрывами на Крымском мосту. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

По словам военного эксперта, взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. В этой связи он не исключил, взрыв не был связан с воздушной атакой. По его предположению, Крымский мост могли атаковать надводными беспилотниками.

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"Скорее всего, это снова совместная работа СБУ и ВМС. В таком тандеме они уже провели несколько атак надводными беспилотниками по Севастопольской бухте. У нас есть такие глиссеры-беспилотники, один из них может нести 100-200 кг взрывчатки. Скорее всего их было два, их запускают парами", — добавил Свитан.

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, оккупационные власти сообщили, о "чрезвычайном происшествие" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, движение по мосту было остановлено.

В частности минтранс РФ заявил, что "имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах".

Позже стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на Крымском мосту. Сообщается, что два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

Как известно, это уже не первый взрыв на Крымском мосту. В октябре 2022 года мост уже был поврежден в результате взрыва. Произошла детонация взрывчатки, которая была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

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