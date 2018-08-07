В Сети снова "похоронили" Аллу Пугачеву

Алла Пугачева пожаловалась на старость

Несколько дней назад одновременно на нескольких развлекательных сайтах появилась информация о том, что Алла Пугачева умерла, а Максим Галкин подтвердил факт смерти жены. Эта новость взволновала поклонников Примадонны, которые стали искать подтверждения или опровержения данным слухам. Масло в огонь подливало длительное молчание Пугачевой в соцсетях.

На самом деле оказалось, что новость фейковая, а Алла Пугачева не выходит на связь, потому что отдыхает с мужем и детьми в Италии.

Более того, после возвращения из отдыха Примадонна думает о возвращении на работу из-за трудностей семьи с деньгами.

Артистка призналась, что готова петь хоть дома у кого-то, пишут "Дни.ру". Якобы она сразу обозначает ценник от 20 до 24 миллионов рублей за 45-минутный или часовой концерт.

"Хочу сказать честно: я уже задумалась о том, что, раз у меня сейчас такое тяжелое материальное положение, от корпоративов не буду отказываться, потому что это не концертная деятельность, это совершенно другое. Это развлечение не только для тех, кто, предположим, гуляет в этот момент. Это развлечение и для меня. И если такой случай представится, чтобы нормально жить, а не ходить с протянутой рукой, почему бы и нет?" - объяснила она.

Читайте также"Мумия": Алла Пугачева ужаснула фанатов внешним видом на новом фотоГалкин ранее говорил, что советовал жене опять начать зарабатывать деньги. "Я давно убеждал Аллу: "Иди пой, ведь одно дело, когда я выступаю, и другое – когда ты. Это же совсем другие тити-мити!" - рассказывал он.

Также певица ответила на обвинения в том, что она в последнее время выглядит тощей и старой. Пугачева призналась, что все чаще ее грубо называют в Сети "старухой", передает StarHit.

"Тут пошла тенденция обвинять меня в старости. Мол, смотрите, какая – без краски, без всего! Да, я старая. Ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, тоже не буду", – заявила Алла Борисовна.