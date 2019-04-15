"Может развестись": астролог спрогнозировал перемены в личной жизни Аллы Пугачевой

Астролог считает, что в этом году Пугачева и Галкин окажутся на грани развода / instagram.com/maxgalkinru/

15 апреля легендарная российская певица Алла Пугачева отмечает юбилей – 70 лет.

Однако, этот новый год жизни Примадонны принесет ей множество проблем в супружеских отношениях, считает астролог Влад Росс.

Специалист составил неутешительный прогноз для Пугачевой - певице грозят проблемы с ее супругом Максимом Галкиным, игнорирование которых может привести к разводу.

"Во второй половине года в гороскопе Аллы Борисовны будет жесткий квадрат Сатурна и Плутона к Солнцу и Меркурию, это может означать, что в этот период ее будут ждать перемены в личной жизни и проблемы с супругом. Не исключено, что она может даже развестись с Максимом Галкиным", - отметил Росс.

Читайте такжеАстролог рассказал о смертельной болезни Софии РотаруАстролог добавил, что этот год может принести не только разбитую семейную жизнь, но могут начаться неожиданные имущественные споры и дележка имущества.

"Одним словом, Аллу Борисовну будут ждать сложные ситуации в семье. Сатурн и Плутон будут "квадратом" бить ее Марс и Венеру, что будет означать проблемы в любовных делах, браке, супружеских отношениях", - считает эксперт.

Что касается здоровья, то по словам Росса, у Пугачевой все будет более-менее стабильно.

"Здоровье и самочувствие будут не ахти какими, но все возникающие проблемы Алла Борисовна сможет легко решать. Хронические заболевания в ближайший год точно будут напоминать о себе. В годовой карте Пугачевой – Луна в соединении с Сатурном: Сатурн всегда сулит непростые ситуации, а Луна означает здоровье. Однако эти проблемы Примадонна сможет разрешить и преодолеть", - резюмировал он.

Ранее Алла Пугачева посветила формами в платье с высоким разрезом.

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