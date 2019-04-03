"Ноги сухие и старческие": Алла Пугачева посветила формами в платье с высоким разрезом

Алла Пугачева удивила сеть новым фото / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева попала под шквал критики из-за своего внешнего вида.

Снимок похудевшей Примадонны появился на фан-странице артистки. На фото артистка запечатлена в смелом наряде: черном платье с экстремальным разрезом до бедра. Образ она дополнила черной обувью на платформе и жакетом в пайетки.

Поклонники считают, что на снимке ноги певицы отредактировали в фоторедакторе, и раскритиковали смелый наряд певицы.

"Жесткий фотошоп", "Ну не могут быть такими ноги в столь почтенном возрасте. Ясно, что обработка фотографии. У всех нас душа молодая, несмотря на возраст, но иногда неплохо заглядывать в свой паспорт. Хотя каждому свое", "У Аллочки ноги сухие и старческие как две палки, знаете, всему свое время, очень хочется подмолодится, но и голову на плечах надо иметь", "До чего "дошел прогресс". Любые ноги можно сделать!", - писали юзеры.

Алла Пугачева покрасовалась стройными ножками / instagram.com/_alla_orfey_

Ранее раскрылись причины развода Аллы Пугачевой с экс-мужем.