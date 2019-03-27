"Он надо мной издевался": вскрылись причины развода Аллы Пугачевой с экс-мужем

Пугачева поделилась о жизни со Стефановичем / Скриншот видео с youtube.com

Бывший муж российской певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович вспомнил о разводе с артисткой.

В интервью "Комсомольской правде" он признался, что во время бракоразводного процесса Примадонна заявила в суде, что он издевался над ней.

"Когда мы начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе. Судья говорит: "Это, может быть, легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам три месяца. Должны быть серьезные основания, чтобы я вас развела". Алла возмутилась: "Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!", - вспомнил Стефанович.

По признанию экс-супруга Примадонны, он и правда клал ее в Институт курортологии на Новом Арбате, чтобы привести в форму перед важными сьемками или выступлениями – там певица теряла лишний вес.

Алла Пугачева и Александр Стефанович / Joinfo

"Ей там препараты давали, они стабилизировали ее вес. То на две недели помещал Аллу туда, а то и месяц она там лежала. В среднем теряла около 10 кило. Там хороший институт был, лечились разные партийные шишки. Правда, они лечились бесплатно, а я давал каждый раз взятку, чтобы Аллу туда пристроить", - рассказал Стефанович.

Сама артистка считает высказывания экс-мужа пиаром, отметив, что, все, что ему нужно было, "он с меня поимел".

"Раньше, давая интервью журналистам, он категорически был против, чтобы его со мной ассоциировали, просил, чтобы писали, что он режиссер. А теперь он с радостью представляется бывшим мужем Аллы Пугачевой! Если без моего имени, не вспоминая меня, ему сложно жить, то пусть говорит, дай бог ему здоровья! Бог с ним. Он человек умный, расчетливый - что ему надо было, он с меня поимел", - отметила артистка.

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