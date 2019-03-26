"Встать сам не смог": единственного племянника Аллы Пугачевой сбила машина

Племянника Пугачевой сбила машина / instagram.com/alla_orfey

33-летнего племянника легендарной российской певицы Аллы Пугачевой Влада Пугачева сбила машина.

ДТП произошло в городе Новомичуринске Рязанской области, где Влад живет последние полгода, передает "СтарХит".

"Влад попал в больницу. Он возвращался из магазина, когда мимо на большой скорости промчался автомобиль и задел. Друг упал, а встать сам уже не смог. После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами — они смотрят вбок. Потому ему трудно подобрать зимнюю обувь. Любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям. К счастью, в клинике он пробыл всего несколько часов, затем отпустили домой", - рассказал изданию друг Влада.

По информации издания, Пугачев нигде не работает, но получает пенсию как инвалид 2-й группы, а также сдает недвижимость в Москве.

Влад Пугачев с возлюбленной Юлией / starhit.ru

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