"Алла Пугачева умерла. Вечная память". В соцсетях сообщили о фейковой смерти певицы

В четверг, 4 мая, в сервисе микроблогов Twitter появилась лже-информация о смерти легендарной советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

"Сегодня умерла Алла Пугачева. Вечная Память", – говорилось в коротком сообщении.

Далее шла гиперссылка, отправляющая на сайт, где сообщались "подробности". Там сперва говорилось, что 69-летняя певица умерла от тромбоза сердечной артерии. Однако затем появилась информация о передозировке наркотическими веществами. Причем в настоящее время тело Пугачевой якобы находилось в одном из моргов столицы РФ.

Естественно, что многочисленных фанатов певицы новость повергла в шок. Однако ее недостоверной скоро подтвердила сама Пугачева, опубликовав на своей странице в Instagram видеоролик с сыном Гарри.

Напомним, ранее Пугачева рассказала, что подготовила место для своей могилы, составила завещание и отдала распоряжения по организации своих похорон. "Мои все знают, что делать, – говорит Алла. – Как все пройдет? Вот случится, тогда и увидите!